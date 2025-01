Profissional de Goiás é surpreendido com pedido inusitado de cliente: “tatuagem da FlôFlô”

Orçamento incluía uma imagem realista de 15 cm com a foto da filha de Virginia Fonseca

Thiago Alonso - 25 de janeiro de 2025

Tatuador foi surpreendido com pedido de cliente. (Foto: Reprodução/X)

Ser tatuador não é uma profissão fácil, seja pela técnica aplicada em cada sessão, ou pelas questões alheias ao trabalho, muitas vezes ligadas diretamente à clientela, como apontou um profissional de Goiás.

Foi com um destes pedidos inusitados, que João Miranda (@cacifis), que atua em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), se surpreendeu.

Na publicação, que já soma mais de 2,2 milhões de visualizações no X (Antigo Twitter), o jovem compartilhou a conversa que teve com um cliente.

Na imagem, é possível ver a troca de mensagem entre eles, sendo que a pessoa solicita o orçamento de uma tatuagem realista de 15 cm, na perna. O conteúdo, no entanto, chamou atenção do tatuador: a foto de uma criança já conhecida do público.

Apesar disso, João Miranda questiona o cliente sobre quem é a garotinha em questão, sendo surpreendido com a resposta:

“É a Maria Flor, filha da Virgínia”, disse a pessoa, fã da mini-influenciadora, a ‘Flô Flô’.

Mesmo com a surpresa, o tatuador se manteve neutro, respondendo com apenas um singelo — e um tanto lacônico — “Ata”.

Nos comentários, seguidores do profissional riram da situação para lá de inusitada.

“O fim do mundo se tornou uma esperança”, comentou um internauta.

“Sério que tem gente que idolatra a família da Virgínia a esse ponto de tatuar fotos deles?”, disse mais um.

“Eu como mãe iria ficar muito incomodada se um estranho tatuasse a minha filha criança”, alertou outro seguidor.