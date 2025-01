Após pressão de Márcio Corrêa, Saneago mobiliza força-tarefa e água volta à normalidade em torneiras de diversos bairros

Especialistas em tratamento de água e engenheiros químicos foram deslocados para ETA do Jardim das Américas III e se debruçam em ações para sanar o problema

Augusto Araújo - 26 de janeiro de 2025

Testes realizados pela Saneago apontaram normalidade em diferentes regiões de Anápolis

Prestes a esgotar o prazo de 24 horas estabelecido pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) para que a Saneago apresentasse soluções ao problema da água suja em Anápolis, a companhia divulgou neste domingo (26) um relatório parcial detalhando as ações realizadas pela força-tarefa mobilizada para enfrentar a situação.

De acordo com o documento obtido pelo Portal 6, técnicos observaram que o abastecimento de água já voltou à normalidade em diversos setores do município, incluindo o Bairro Itamaraty, Vila Santa Maria, Jundiaí, Maracanã e outros. Além disso, o número de reclamações registradas no sistema da Saneago teve uma queda significativa, passando de 117 na última quinta-feira (23) para 28 neste domingo, representando uma redução de 76%.

A direção da Saneago informou que especialistas em tratamento de água e engenheiros químicos foram deslocados para Anápolis, onde estão realizando testes na Estação de Tratamento de Água (ETA), no Jardim das Américas III, para garantir a completa resolução do problema. A companhia também está monitorando hospitais e escolas do município, com o objetivo de disponibilizar caminhões-pipa caso ainda haja registros de turvidez na água.

O prefeito Márcio Corrêa, que acompanha de perto as ações da força-tarefa, disse ao Portal 6 que a Saneago garantiu que continuará trabalhando até que 100% dos bairros de Anápolis estejam recebendo água em condições adequadas.

Na última sexta-feira (23), Márcio publicou um decreto criando uma comissão especial para investigar a prestação de serviços da companhia e reavaliar o contrato vigente. Paralelamente, a Câmara Municipal de Anápolis, liderada pela presidente Andreia Rezende (Avante), convocou a direção da Saneago para prestar esclarecimentos e apresentar um plano de trabalho aos vereadores.