Empresário é preso após PM flagrar adolescentes consumindo bebidas alcoólicas em conveniência de Anápolis

Proprietário do estabelecimento foi conduzido até a delegacia e preso em flagrante

Davi Galvão - 26 de janeiro de 2025

Polícia flagrou diversos adolescentes consumindo bebidas alcoólicas. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste domingo (26) e “acabou com a festa” de diversos jovens e adolescentes que estavam no interior de uma conveniência, localizada no bairro Residencial Leblon, em Anápolis, consumindo bebidas alcoólicas.

Ao perceberam a chegada das autoridades, alguns menores tentaram se esconder até mesmo no banheiro do estabelecimento.

Inclusive, uma das atendentes do local era de menor, se apresentando para a equipe como uma funcionária.

Todos os presentes foram enfileirados ao lado de fora do estabelecimento e foram devidamente identificados pelas autoridades.

O proprietário da conveniência foi conduzido até a delegacia, onde foi preso em flagrante por infringir o artigo 243 do Estatuto da Criança e adolescente, que considera crime vender ou fornecer bebidas alcoólicas a menores de idade.