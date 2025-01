Está acabando prazo para inscrição em concurso público com 350 vagas e salários de até R$ 8,8 mil

Processo seletivo consistirá de apenas uma etapa, composta por prova objetiva e discursiva

Davi Galvão - 26 de janeiro de 2025

Candidatos durante prova de concurso. (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Se encerra nesta segunda-feira (27) o prazo para as inscrições no concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que conta com 350 vagas e salários de até R$ 8.817,72.

O edital propõe oportunidades voltadas para candidatos com nível superior em diversas áreas de atuação e para exercerem as funções de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com carga horária de até 40h semanais.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site da Cebraspe, mediante pagamento de taxas de inscrição que variam de R$ 93 a R$ 99.

O processo seletivo será composto de uma única etapa, que consiste em provas objetivas e discursivas, previstos para serem aplicados no dia 30 de março.

Em caso de dúvidas, a banca organizadora disponibilizou o telefone 0800 722 1125, ou pelo e-mail [email protected].

Para mais informações, os interessados podem conferir o edital do certame.