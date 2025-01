Influenciador viraliza ao levar namorada para jantar em lugar completamente inesperado em Goiânia

Vídeo, inspirado em tendência que começou há alguns meses nas redes sociais, já reúne mais de 240 mil visualizações

Natália Sezil - 26 de janeiro de 2025

Influenciador surpreendeu a namorada após propor jantar. (Foto: Reprodução)

O influenciador Seu Geraldo (@seugeraldouai) viralizou no TikTok ao compartilhar o dia em que levou a namorada para jantar em um lugar completamente inesperado em Goiânia.

O vídeo começa como muitos outros da rede social, inspirado em uma tendência que começou há alguns meses. O homem chega até a companheira com dois papéis na mão e pede que ela escolha um, sem ver o que está escrito.

A primeira opção é “jantar fora”, e a segunda, “jantar em casa”. Questionada, ela escolhe o papel que diz que sairão para comer. A jovem demonstra entusiasmo com o resultado, mas essa reação logo muda quando eles chegam ao local.

Isso porque o influenciador resolve levá-la ao Estádio Hailé Pinheiro, popularmente conhecido como “Serrinha”, casa do Goiás Esporte Clube. Inclusive, ambos saem usando a camisa do time esmeraldino.

Nesse momento, quem demonstra alegria é ele, feliz em presenciar o jogo do time para o qual torce. Enquanto isso, ela fica mais séria, mas o jantar realmente acontece, com os salgados vendidos no estádio.

A postagem reuniu mais de 240 mil visualizações e 4,5 mil compartilhamentos. Nos comentários, os internautas apoiaram a atitude do influenciador. Um usuário ainda revelou: “aí sim, as comidas do Serrinha são boas demais”.