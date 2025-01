Inscrições abertas para concurso público do Governo de Goiás com salários de R$ 5,5 mil

São os últimos dias para que candidatos solicitem isenção da taxa

Natália Sezil - 26 de janeiro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Governo de Goiás que pretende preencher cinco vagas no Goiás Turismo, com salários de R$ 5,5 mil, mais vale alimentação de R$ 500, e carga horária de 40 horas semanais na sede da agência, em Goiânia.

Quatro das cinco vagas são para turismólogos, enquanto uma é para profissional de produções de eventos. Em ambos os casos, é necessário ter diploma de ensino superior na área pretendida e, pelo menos, um ano de experiência profissional. Também são exigidos disponibilidade para viajar e carteira de habilitação na categoria B.

O prazo de inscrições já teve início e segue aberto até o dia 06 de fevereiro. Interessados devem se inscrever online, pelo Portal de Seleção do Governo de Goiás.

A taxa é de R$ 50, mas alguns candidatos podem solicitar a isenção até às 18h desta segunda-feira (27). É o caso de profissionais que comprovem renda familiar inferior a dois salários mínimos, que sejam doadores regulares de sangue, de medula óssea ou de leite materno.

O processo seletivo acontece a partir de análise curricular e realização de entrevistas, ambas de caráter classificatório e eliminatório. Além da relação de candidatos aprovados, o certame também busca formar um Banco de Habilitados, composto pelos aprovados na fase de entrevista, mas que não estão dentro do número de vagas imediatas.

O cronograma da seleção, as atribuições de cada cargo e outros detalhes podem ser conferidos no edital.