Natural de Anápolis é a segunda pessoa a conseguir mudança de registro para gênero não-binário em Goiás

Sentença foi da Vara da Fazenda Pública de Anápolis

Pedro Hara - 26 de janeiro de 2025

Prédio da Defensoria Pública em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Natural de Anápolis, Archie Echdina, de 22 anos, obteve uma grande vitória na Justiça. Com o apoio da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), houve o reconhecimento e a retificação de prenome e gênero para uma pessoa não-binária.

Este é o segundo caso de revisão de registro obtido pela DPE-GO. A sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal, de Registros Públicos e Ambiental de Anápolis, foi publicada em 13 de janeiro de 2025.

A conquista foi celebrada por Archie, que afirmou ser um “alívio” conseguir a mudança nos documentos. “Mais do que um sentimento de conquista, o que eu mais vou sentir quando mudar os documentos é alívio”, declarou.

Archie cresceu com um nome e gênero que desde cedo percebeu que não refletiam quem de fato se sentia ser. “Eu não me sentia confortável, nem com o muito masculino, nem com o muito feminino. Como nasci e sempre fui tratada no masculino, minha vontade era renascer em um outro corpo qualquer”, explicou.

Por conta da dificuldade de aceitação, Archie decidiu morar só e começou a busca pela mudança de nome. “Eu precisava mudar o nome, tive muitos problemas até sair de casa. Mas era caro e não daria para mudar o gênero para não-binário pelo cartório”, contou. Foi durante o mutirão do NUDH/DPE-GO, voltado para pessoas trans, que conseguiu o que tanto desejava.

Ação

Protocolada em julho de 2024, a ação utilizou resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e normativas internacionais para defender a troca no registro.

A mudança no registro também significa um passo importante na jornada de autoafirmação de Archie.

“Saber que vai dar certo, o quão próximo estou disso, me conforta”, comemorou.