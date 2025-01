Passageira fica sem acreditar no que encontrou dentro de carro de motorista de aplicativo

"Ainda estou incrédula que o motorista do Uber tinha isso dentro do carro na maior normalidade", afirmou na postagem

Magno Oliver - 26 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Instagram / Uberdepressao)

Assim como os motoristas de aplicativo, os passageiros que usam o serviço de transporte por aplicativo passam por situações inesperadas que nem mesmo eles imaginam que podem acontecer em suas viagens.

Faça chuva, frio ou sol, os passageiros também vivem lá os seus perrengues, sejam eles com os carros solicitados, a situação da rua ou mesmo alguma particularidade com o motorista solicitado. E a história de hoje viralizou com um caso um tanto inusitado que arrancou muitas risadas.

Dessa forma, o que era para ser um embarque rápido e tranquilo, acabou se tornando uma viagem surpreendente.

Não é todo dia que a gente se dá bem quando sai de casa, principalmente se estiver na rua como passageiro de serviço de transporte por aplicativo.

Uma história de uma passageira e seu Uber bastante hidratado bombou nas redes sociais e foi parar no Instagram do @uberdepre.

Ao embarcar no carro, ela nota que o motorista tinha um objeto amarelado estranho no porta-copos junto à área do câmbio de marcha.

Assim, quando ela olha mais de perto, percebe que o objeto amarelado é uma garrafa pet com bastante xixi dentro. Ao que tudo indica, o Uber usava o utensílio como a garrafa do xixi.

“Eu ainda estou INCRÉDULA que o Uber tinha a garrafa de xixi dentro do carro na maior normalidade”, afirmou a passageira na legenda da postagem compartilhada nas redes sociais.

Confira a publicação completa:

