Casa convertida em ‘moderna’ estufa para cultivo de maconha é descoberta em Goiânia

Equipamentos foram instalados para a produção e mais de 200 pés foram encontrados no local

Samuel Leão - 27 de janeiro de 2025

Casa era utilizada para o cultivo de maconha. (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma casa, que havia sido transformada numa verdadeira estufa para o cultivo de maconha, foi descoberta e desarticulada pela Polícia Militar (PM) em Goiânia. A residência, que fica no bairro Vila Regina, era usada para essa finalidade há cerca de 2 anos.

Após receber denúncias de vizinhos, uma guarnição foi até o local e descobriu a presença de quase 200 pés de maconha no imóvel. Além das plantas, havia também diversos equipamentos, que regulavam as luzes, temperatura e outros detalhes do cultivo.

Prensas, mudas e sementes em vários estágios de germinação também foram encontradas. As janelas todas haviam sido tampadas, para evitar a visualização da área interna e também e propagação do cheiro das plantas pela região.

Durante a ação, um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante. Ele relatou ter recebido R$ 50 para buscar alguns entorpecentes e entregá-los aos responsáveis. O suspeito ainda tinha ficha criminal pregressa, com passagens por receptação, furto e roubo.

O criminoso havia sido liberado ainda em 2024, após cumprir pena pelo roubo. Agora ele teve a quarta prisão consumada, desta vez pelo crime de tráfico de drogas. Todas as plantas foram apreendidas pelas autoridades, assim como os equipamentos.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC), de modo a desvelar os responsáveis pela operação de cultivo.