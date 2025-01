Casal tem infeliz surpresa ao chegar de viagem e encontrar cães no quintal, em Anápolis

Eles denunciaram o caso à Polícia Civil

Samuel Leão - 27 de janeiro de 2025

Cães foram encontrados mortos no quintal da própria casa. (Foto: Reprodução)

Após passarem dois dias fora de casa no final de semana, um casal anapolino retornou no domingo (26) e foi surpreendido por uma tragédia. No quintal da própria casa, eles encontraram os dois cães da raça buldogue francês mortos, que cuidam mortos e com graves ferimentos no focinho.

A tragédia ganha contornos ainda mais terríveis por possuir indícios de ter sido provocada – já que estilhaços de bombinha foram encontrados ao lado dos corpos dos animais. Por conta da raça, eram avaliados em R$ 25 mil ambos.

Em entrevista ao Portal 6, Wallacy Casarino, de 32 anos, tutor dos bichinhos, revelou o sofrimento que ele e a esposa tiveram ao chegar em casa, no bairro Calixtolândia I Etapa, logo após a viagem.

“Cheguei de viagem e encontrei dois cachorros meus mortos. Encontrei uma bombinha aqui no quintal e sei que foi algum dos vizinhos. Isso é crime e os cachorros ainda são caros, de raça. Muito triste, é uma coisa que não pode ficar impune”, desabafou.

Os cãezinhos eram um casal, Theo, de apenas 1 ano e pouco, de características exóticas e com o preço de R$ 15 mil, e a Flora, já com 3 anos e meio, que custou R$ 10 mil. Os dois não resistiram aos ferimentos sofridos nos focinhos, e foram encontrados caídos já sem vida pelos tutores.

Revoltados com o ocorrido, Wallacy e a companheira resolveram denunciar o caso na Polícia Civil (PC).

A ocorrência foi registrada como maus tratos a animais, com a morte do animal, e deverá ser investigada pelas autoridades, de modo a identificar os responsáveis pelo crime.