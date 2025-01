Onde assistir Goiás x Jataiense pelo Goianão nesta terça-feira (28)

Equipes vêm de vitória e se encontram com a mesma pontuação na tabela

Augusto Araújo - 27 de janeiro de 2025

Goiás e Jataiense se enfrentam nesta terça-feira (28). (Foto: Divulgação Goiás / Reprodução FGF)

Realizando um duelo entre um clube da capital contra um do interior, Goiás e Jataiense se enfrentam nesta terça-feira (28), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Goiano.

A bola vai rolar a partir das 19h30 no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia.

O Esmeraldino dá sinais de ter conseguido finalmente engrenar neste começo de temporada. No último sábado (25), o Verdão foi até o Jonas Duarte enfrentar o Anápolis.

A partida foi bastante equilibrada e o Alviverde só conseguiu a vitória com um gol de pênalti, marcado pelo goleiro Tadeu. Com isso, o Goiás subiu para a 4ª posição, com 7 pontos conquistados até o momento.

Já a Raposa se encontra logo abaixo na tabela, com a mesma pontuação. Contudo, possui saldo de gols de +2, enquanto o Esmeraldino tem uma vantagem de 3 gols positivos.

Na última partida, inclusive, o time de Jataí venceu o Inhumas por 2 a 0. João Borim e Marcos Vinícius balançaram as redes para a equipe.

A TBC fará a transmissão exclusiva do confronto, pela rede de TV aberta. Além disso, os fãs poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio da plataforma do Placar UOL e através do site Globo Esporte.