Ruan Monyel - 28 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira Nos 50)

Encontrar pelos nas roupas mesmo após a lavagem pode ser frustrante, especialmente quando você precisa delas limpas para o dia a dia.

Embora irritante, esse problema é comum, principalmente para quem convive com animais de estimação ou usa tecidos que atraem mais fiapos.

Felizmente, existem algumas soluções práticas e eficazes para evitar que os pelos grudem nas peças durante a lavagem.

6 dicas úteis para acabar com os pelos nas roupas na máquina de lavar

1. Separe as peças

Antes de colocar tudo na máquina, como a maioria das pessoas faz, faça uma separação cuidadosa entre cores e tipos de tecido.

Embora pareça um detalhe simples, esse hábito reduz significativamente a chance de transferência de pelos entre as roupas, ajudando a minimizar o problema.

2. Use sacos protetores

Os sacos de lavagem são aliados poderosos contra os pelos, além de protegerem peças mais delicadas.

Esses sacos criam uma barreira que impede que os fiapos de outras roupas grudem nelas, deixando suas peças mais limpas e protegidas.

3. Use uma esponja

Não sabe onde adquirir os sacos protetores ou acha caro comprá-los? Uma alternativa é utilizar uma esponja simples durante a lavagem das roupas.

Basta colocá-la dentro da máquina junto com as roupas. O lado abrasivo da esponja captura os pelos, impedindo que eles fiquem grudados nos tecidos.

4. Limpe a máquina de lavar

Muitas pessoas não se preocupam com a limpeza da máquina, mas, com o tempo, o acúmulo de pelos e fiapos no equipamento é inevitável.

Por isso, é essencial limpar o filtro da máquina regularmente e realizar uma lavagem com ela vazia, utilizando produtos de limpeza para remover os resíduos acumulados.

5. Esvazie os bolsos

Na hora de lavar as roupas, muitas pessoas esquecem de esvaziar os bolsos, o que pode gerar mais resíduos e sujeira durante a lavagem.

Além de contribuir para o acúmulo de pelos, alguns objetos esquecidos nos bolsos podem danificar a máquina de lavar. Por isso, verifique sempre antes de iniciar o ciclo.

6. Coloque as peças do avesso

Por fim, essa dica, embora simples, é extremamente funcional: colocar as roupas do avesso ajuda a evitar o acúmulo de pelos visíveis na parte externa das peças.

Além disso, colocar as roupas do avesso também protege estampas, preserva as cores e reduz o desgaste do tecido.

