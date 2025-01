Construtora de grande porte abre vagas para corretores de imóveis em Anápolis

Além disso, empresa se compromete a oferecer todo o suporte necessário para atuar nesta área, como cursos e especializações

Gabriella Licia - 28 de janeiro de 2025

Corretores de imóveis estão com oportunidades para contratação na Realiza Construtora. (Foto: Ilustração/Pexels)

O mercado de corretores de imóveis teve um aumento foi de 44% nos últimos 05 anos. De acordo com dados do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), o número de profissionais do setor no Brasil saltou de 383 mil, em 2018, para 554 mil, em 2023.

Para exercer a função de corretor de imóveis, é necessário fazer o Curso Técnico em Transações Imobiliárias (TTI) ou Curso Superior em Gestão Imobiliária. Após a formação, o profissional deve obter o registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).

Todo o suporte necessário para atuar nessa área, como cursos e especializações, é oferecido pela Realiza Construtora, que está com vagas abertas para compor sua nova equipe de corretores em Anápolis.

“Alguns dos grandes diferenciais da profissão, que também são disponibilizados pela empresa, incluem a flexibilidade de horários no trabalho e a possibilidade de altos ganhos. Buscamos profissionais comunicativos que gostem da área comercial e que tenham facilidade com informática e redes sociais para fazer parte do nosso time”, afirma a Construtora.

Outras vantagens concedidas pela Realiza são a oferta de leads qualificados dentro do seu ambiente pró-negócio, plantões oficiais e pontos avançados de vendas. Há também o treinamento continuado para gestores experientes, além de ajuda tanto de custos quanto para o ingresso no curso de TTI.

Interessados nesta oportunidade podem enviar seu currículo para o e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp: (62) 99849 4662.

Sobre a Realiza Construtora

Há 43 anos, a Realiza Construtora vem transformando vidas em 5 estados do país (MG, GO, RJ, SP eMS).Já são mais de 25 millares entregues e mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Conta com um time de mais de 3 mil profissionais (diretos e indiretos). Acesse aqui e saiba mais.