Jovem diz ter sido demitida após ameaçar denunciar casos de racismo em empresa: “parece o Planeta dos Macacos”

Vítima se mudou para outro estado para trabalhar, mas acabou deixando tudo para trás após retaliação

Thiago Alonso - 28 de janeiro de 2025

1ª Delegacia Distrital da Polícia Civil de Catalão. (Foto: Captura/Google Street View)

Uma jovem, de 26 anos, se dirigiu a uma delegacia da Polícia Civil (PC) nesta segunda-feira (27), onde denunciou ter sido demitida ao sofrer injúrias raciais, após de mudar de Catalão para trabalhar em uma empresa de Dourados (MS).

Segundo a vítima, todos os trâmites acerca da nova cidade foram realizados junto a um estagiário da clínica onde ela trabalharia – que, a princípio, a auxiliaria ela na viagem, aluguel de um imóvel e até em caronas diárias.

Contudo, logo de começo a relação deles não foi muito amigável, com a jovem identificando “um clima desconfortável”, sempre que ela estava presente junto aos outros colaboradores.

De acordo com ela, o suspeito agia como se a vítima “não pertencesse” àquele ambiente, sempre se incomodando com a simples presença dela no local de trabalho.

Apesar disso, após cerca de 15 dias no novo emprego, a jovem acabou deixando a situação como estava, visto que, mesmo que gerasse um certo descontentamento, não se tratava de injúrias propriamente ditas.

No entanto, em certo dia, uma outra colega de trabalho relatou para ela que o estagiário estava ‘espalhando’ ofensas para outras pessoas da empresa, inclusive fornecendo prints comprovando a situação.

Em uma das imagens, o jovem teria chegado a dizer que “”ela tem cara daquele filme Planeta dos Macacos”.

Ao saber disso, a vítima apontou o fato aos superiores, afirmando que ela o denunciaria caso nada fosse feito. Contudo, o que ela não sabia é que, poucos dias após falar com a chefia, ela seria demitida do local.

Diante desta situação, a jovem retornou a cidade de Catalão, onde registrou a denúncia de injúria racial contra o suspeito.

Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes, que devem dar continuidade às investigações acerca da ocorrência.