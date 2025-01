Onde assistir Atlético-GO x Goianésia pelo Goianão nesta quarta-feira (29)

Bola vai rolar a partir das 19h30 no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia

Augusto Araújo - 28 de janeiro de 2025

Atlético e Goianésia se enfrentam nesta quarta-feira (29). (Foto: Divulgação ACG/ Goianésia)

Buscando se recuperar de uma dura derrota, o Atlético enfrenta o Goianésia nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Goiano.

A bola vai rolar a partir das 19h30 no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia. Victor Lucas Pereira Silva comandará a equipe de arbitragem.

No último domingo (26), o Dragão perdeu por 3 a 1 para o Vila Nova, jogando em casa. O Tigrão começou marcando com Igor Henrique, Emerson Urso e Gabriel Poveda. Caio Dantas descontou para o Rubro-Negro.

Com a derrota, o Atlético caiu para a 7ª posição, se mantendo com cinco pontos conquistados.

Já o Azulão do Vale empatou no confronto do Goiatuba, também atuando dentro de casa. As equipes empataram por 2 a 2, sendo que Ian e Uederson marcaram para os mandantes, assim como Reginaldo e Zanoni para os visitantes.

Dessa forma, o Goianésia se encontra em 11º lugar, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos.

A TV Assembleia Legislativa fará a transmissão exclusiva do confronto, pela rede de TV aberta. Além disso, os fãs poderão acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio dos sites Placar UOL e Globo Esporte.