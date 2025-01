Criança de 10 anos é flagrada dirigindo moto na Avenida do Comércio para ir à escola

Durante abordagem, menino admitiu que havia pegado o veículo sem a permissão da mãe

Thiago Alonso - 30 de janeiro de 2025

Motocicleta foi apreendida e levada para um pátio da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Policiais militares que passavam pela Avenida do Comércio, no Setor Central de Caiapônia, se surpreenderam com uma situação inusitada ao avistarem o que parecia ser um menor de idade pilotando uma motocicleta.

O caso, que ocorreu por volta de 11h na última sexta-feira (24) e começou a repercutir nesta quinta-feira (30).

Ao se aproximar do veículo, modelo Yamaha 150 Fazer, e realizar a abordagem, os militares constataram que se tratava de uma criança de apenas 10 ano pilotando.

Quando questionado sobre a infração, o garoto explicou que havia pegado o veículo sem a permissão da mãe e que estava indo para a escola.

Diante disso, o Conselho Tutelar foi acionado, juntamente com a responsável pelo menino, uma mulher de 36 anos.

A suspeita logo foi autuada pela Polícia Militar (PM) pelo crime de permitir direção sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e teve o veículo apreendido e retido em um pátio da corporação.