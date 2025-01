Garota de programa consegue escapar de ‘emboscada’ após ser esfaqueada por cliente, em Goiânia

Após entrar em embate com suspeito, vítima conseguiu se salvar ao prendê-lo dentro de cômodo

Thiago Alonso - 30 de janeiro de 2025

Jovem lutou para conseguir escapar. (Foto: Reprodução)

Uma garota de programa, de 19 anos, conseguiu escapar de ‘emboscada’ realizada por um cliente, na madrugada desta quinta-feira (30), em Goiânia.

Segundo a vítima, ela estava no apartamento em que vive, no Setor Sul, quando, já na presença do homem, a energia caiu. Estranhando a situação, a jovem se dirigiu até a janela para verificar se os vizinhos também estavam sem luz.

Logo, percebeu que, na verdade, o próprio cliente havia desligado a energia, indo confrontá-lo sobre a situação. Nesse momento, o suspeito avançou sobre ela com uma faca de cozinha, tentando atacá-la.

Os dois entraram em luta corporal, com o suposto agressor desferindo golpes no pescoço, na boca e nas pernas da vítima.

Até que, em meio às agressões, a jovem conseguiu tomar a faca da mão do suspeito, que, assustado, se escondeu na varanda do apartamento. Aproveitando a situação, a garota de programa trancou o homem dentro do cômodo e tentou fugir do local.

No desespero, a vítima acabou entortando a chave dentro da maçaneta, enquanto o cliente conseguiu quebrar as portas de vidro da varanda e fugiu.

Assustada, a jovem acionou a Polícia Militar (PM), que chegou ao endereço e se deparou com a casa parcialmente destruída após a briga, além de encontrar um grande rastro de sangue.

Durante investigações preliminares, os militares constataram que o prédio contava com câmeras de segurança, cujas imagens devem ser enviadas para a Polícia Civil (PC), que dará continuidade ao inquérito.

