Jovem que vendeu furadeira falsa é preso após cair em emboscada da própria vítima

Polícia Militar foi acionada e pôde constatar que caso se tratava de um golpe

Davi Galvão - 30 de janeiro de 2025

Suspeito alegou que a furadeira se tratava de um produto da marca Dewalt. (Foto: Reprodução)

Após ser descoberto em uma “malandragem”, um jovem, de 27 anos, foi preso em flagrante, em Goianésia, quando uma das vítimas resolveu armar uma emboscada e acionar a Polícia Militar (PM).

O caso aconteceu nesta terça-feira (28), após o suspeito adentrar em uma empresa, do ramo automotivo, e ofertar uma furadeira, alegando se tratar de um modelo original da marca Dewalt, a um dos funcionários do local, de 35 anos.

Na nota fiscal apresentada pelo jovem, o valor do produto era apontado como R$ 2.690, mas ele estava anunciando-o por apenas R$ 1.500. Questionado, ele afirmou ser de Aparecida de Goiânia e que tinha ido até Goianésia simplesmente para comprar um carro, aproveitando a oportunidade para também tentar vender a furadeira.

Diante disso e com posse do documento fiscal, o funcionário aceitou a proposta e acordou no valor final de R$ 1.300, parcelado em 5 vezes no cartão de crédito e R$ 110 em dinheiro.

Findada a negociação, a vítima resolveu testar o produto, comparando-o com outro de mesmo modelo que a empresa possuia. Porém, lado a lado, percebeu que o produto adquirido era falso e que tinha sido enganado.

De imediato, ele entrou em contato com o indivíduo que o suspeito supostamente teria tentado ir comprar o carro e descobriu que a história também era falsa. O suposto vendedor do automóvel era, na verdade, mais um no qual o jovem teria tentado passar a perna, também com a oferta da furadeira, mas que não conseguiu fechar o acordo.

Assim, a vítima entrou em contato com o suspeito, fingindo ser mais um cliente interessado na furadeira, combinando um encontro nas proximidades.

Ao chegar no local, o jovem, que estava em um carro, percebeu que se tratava de uma armação e tentou fugir, mas a vítima correu em direção ao veículo e conseguiu tomar a chave, acionando a PM.

Quando as autoridades chegaram, constataram que, além da furadeira vendida, havia outras três no automóvel do jovem, todas com a mesma nota fiscal. Além disso, também foi apreendido um celular, uma máquina de cartão de crédito e R$ 181, em espécie.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado até a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição do Judiciário.