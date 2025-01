Trancados no quarto, sem comida e com água quente: mãe denuncia maus-tratos em creche particular de Goiânia

Caso já foi registrado na delegacia e investigação formal deve ser realizada

Natália Sezil - 30 de janeiro de 2025

Quarto em que os bebês eram trancados em creche de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma creche particular no Setor Faiçalville, região Sudoeste de Goiânia, virou assunto de polícia após a mãe de uma das crianças atendidas pelo local denunciar casos de maus-tratos por parte dos proprietários do estabelecimento.

A situação teria começado em dezembro de 2024, quando a jovem, de 29 anos, expôs o que os responsáveis pelo berçário faziam com os bebês dos quais cuidavam, o que incluía o filho da denunciante, de apenas dois anos de idade.

De acordo com ela, os pequenos eram levados a um quarto escuro quando choravam, onde ficavam trancados até que dormissem ou parassem de chorar, supostamente para não incomodar os vizinhos.

Segundo apurado pela TV Anhanguera, os maus-tratos não paravam por aí. Além disso, as crianças também estariam sendo privadas de comida e bebiam apenas água quente. A higiene do local foi outro aspecto apontado, uma vez que familiares teriam afirmado que as mamadeiras usadas só eram lavadas no início da semana seguinte.

Jovem teria sofrido calúnia

Após expor a situação de maus-tratos, a jovem teria retornado à delegacia para relatar que está sendo difamada pelos donos do local.

Uma vez denunciados, os donos da creche, de 35 e 46 anos, teriam a caluniado, enviando mensagens aos pais das outras crianças e dizendo aos funcionários que ela era uma “péssima advogada”, e que a intenção real da profissional era “retirar dinheiro” dos proprietários por meio de ação trabalhista.

Diante disso, foi registrada uma denúncia formal junto à PC, que deve investigar o caso.