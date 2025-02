Policial penal é preso pela PC por suspeita de envolvimento em assassinato de advogado

Homem foi preso na BR-070, entre as cidades de Goiás e Itaberaí

Pedro Hara - 02 de fevereiro de 2025

Homem foi preso na BR-070, entre Goiás e Itaberaí. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na manhã deste domingo (02), um policial penal que é acusado de fornecer a arma utilizada no homicídio do advogado Cássio Bruno Barroso, ocorrido em 03 de outubro de 2024, em frente ao escritório da vítima.

O homem foi detido na BR-070, entre as cidades de Goiás e Itaberaí, e entregue à Corregedoria do sistema prisional que acompanhou as diligências.

A prisão foi efetuada por agentes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, com apoio do GIH de Itaberaí.

No dia 14 de janeiro de 2025, o proprietário da arma, que é Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador (CAC), foi preso em Montes Claros de Goiás.

Aos agentes, ele informou que vendeu a arma para um policial penal, que na época do crime exercia a função de diretor no presídio de Mozarlândia.

O comprador então foi contatado, apresentando uma arma da mesma marca, modelo e calibre, mas que não era a que foi utilizada para a prática do crime.

Em buscas na residência do acusado, outras duas armas de fogo foram apreendidas.