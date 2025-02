Proprietários de berçário se tornam réus por tortura de bebês e crianças, em Goiânia

Atualmente, eles respondem as acusações em liberdade

Paulo Roberto Belém - 02 de fevereiro de 2025

Quarto em que os bebês eram trancados em creche de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Os dois empresários donos do berçário de Goiânia que teria sido palco de torturas praticadas contra bebês e crianças se tornaram réus, após o Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciá-los, tendo a Justiça acatado a tese. Atualmente, eles respondem às acusações em liberdade.

Conforme a acusação do MPGO, entre agosto de 2023 a dezembro de 2024, ao menos 30 crianças de 6 meses a 3 anos teriam sido submetidas a intensos sofrimentos físicos e psicológicos no local, que era localizado no setor Faiçalville.

Segundo as investigações, as vítimas eram trancadas por horas em um cômodo escuro e sem ventilação como castigo por chorarem. Além disso, eram beliscadas, puxadas pelos cabelos, privadas de alimentação e expostas a tratamentos degradantes. Os acusados foram denunciados por tortura.

Medidas cautelares foram determinadas pelo juiz Marlon Rodrigo Alberto dos Santos contra os acusados, incluindo comparecimento mensal em Juízo; proibição de se ausentarem da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial; e recolhimento domiciliar noturno. Além da proibição de aproximação e contato com as vítimas.

A Justiça também reivindicou a confirmação para saber se o estabelecimento tinha autorização de funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Goiânia, além de querer saber se existem outras denúncias ou procedimentos administrativos envolvendo a unidade.

Funcionários eram ameaçados

A promotora de Justiça Camila Fernandes Mendonça, titular da 3ª Promotoria de Justiça da capital, que ofereceu a denúncia, sustentou que o berçário operava sem autorização e os crimes ocorreram por um longo período, resultando em danos psicológicos irreparáveis às crianças.

As agressões só teriam sido interrompidas após denúncias de mães, que foram alertadas por funcionárias que disseram que eram coibidas de interromper os abusos por conta de ameaças dos proprietários.

