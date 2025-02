Forma simples de abrir a garrafa de vinho quando estiver sem o saca-rolhas

Esse utensílio comum do dia a dia será sua salvação quando esquecer o saca-rolhas

Ruan Monyel - 03 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@o.cara.dosvinhos)

Já se pegou em um momento especial, pronto para abrir uma garrafa de vinho, mas percebeu que esqueceu o saca-rolhas? Fique tranquilo, quase todo mundo já passou por isso.

Existem várias maneiras de resolver esse probleminha usando itens que você tem em casa, mas um método se destaca pela sua simplicidade.

Portanto, se você está sem o saca-rolhas, não se preocupe, pois um utensílio do dia a dia será sua salvação. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra como fazer!

Um vinho, acompanhado de uma boa tábua de frios, é a combinação perfeita para uma reunião com os amigos ou até mesmo um encontro romântico.

Porém, nem todo mundo tem um saca-rolhas na gaveta e, por isso, acaba tendo dificuldades na hora de abrir a garrafa.

Mas um truque simples, utilizando apenas um garfo e uma faca, dispensa o uso do utensílio, apresentando uma maneira prática de abrir o vinho.

Primeiro, remova a parte superior do lacre da garrafa e, em seguida, coloque a ponta da faca bem no meio da rolha, batendo levemente até que ela penetre no material.

Mas atenção: faça isso com cuidado e de forma suave para não empurrar a rolha para dentro da garrafa e evitar acidentes.

O próximo passo é encaixar o garfo na faca, colocando-a entre os dentes do utensílio, criando uma espécie de alavanca para facilitar a retirada da rolha.

Agora, gire o garfo e a faca, fazendo movimentos de rotação para soltar a rolha, ou gire a garrafa, segurando-a bem para evitar que caia.

Assim, você nunca mais vai precisar de um saca-rolhas e ainda poderá desfrutar de um delicioso vinho sem grandes complicações. Assista ao vídeo:

