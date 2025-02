A origem dos emojis mais usados no Brasil

Muitas pessoas acabam compartilhando eles todos os dias e não sabem o que realmente significam

Magno Oliver - 05 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/ Emojipedia)

Alegria, tristeza, raiva, choro, emoção, surpresa, alívio, espanto, os emojis chegaram com tudo e nos ajudam a expressar as mais diversas reações nas mensagens online.

O que muita gente não sabe é que os emojis vão muito além de serem só símbolos indicadores de expressões e reações cotidianas.

Eles têm história e o desenvolvedor de software australiano Jeremy Burge se aprofundou no assunto em 2013 e trouxe algumas curiosidades para gente.

Iniciada em meados de 2013, a pesquisa de Jeremy acabou ganhando volume e popularidade, se tornando a Emojipedia. Trata-se de uma espécie de dicionário de emojis que explica o significado de cada um deles.

Assim, a Emojipedia se tornou um buscador popular. Nela, é possível descobrir qual a verdadeira aparência do emoji que deseja em cada plataforma de telefonia celular, até quando ele começou a existir.

De acordo com os historiadores, os emojis nasceram na década de 1990, no Japão. Foi quando a empresa Apple começou a incorporar essa comunicação por ícones em seus telefones. Mais tarde, o fenômeno do emoji se tornou febre mundial.

Atualmente, por conta das diversas atualizações de sistemas operacionais dos aparelhos e as frequentes mudanças na comunicação da sociedade, o trabalho da Emojipedia nunca para.

O trabalho de Jeremy Burge se tornou indispensável para quem quer estar por dentro de tudo o que há de novidade no mundo dos emojis.

“Todos os emojis têm nomes oficiais. Este é um ponto de partida para saber o que os ícones significam. Agora, este é o meu trabalho em tempo integral”, disse Burge em entrevista à BBC Mundo.

Confira o significado de alguns emojis famosos:

1. Rosto sorridente e corado

O rosto sorridente e corado significa que você está com ânimo porque algo importante vai acontecer na sua vida ou na de uma pessoa próxima a você.

Também oferece uma outra interpretação, além de felicidade acima do comum, que é uma reação às notícias cheias de alegria que chegam no nosso cotidiano.

O emoji em questão foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010 e adicionado ao Emoji 1.0 em 2015.

2. Fezes

Segundo a Emojipedia, o emoji de fezes parece um sorvete de chocolate sorridente, porém ele é usado pra fazer piada com uma pessoa. A cultura japonesa pontua que é um símbolo de boa sorte.

3. Emoji da mãozinha rezando

O emoji famoso das mãozinhas juntas representam um símbolo de oração, para pedir força e fé. Também é interpretado como o famoso cumprimento hig-five, o conhecido “bate aqui”.

4. Emoji de sono

Além de sono, ele expressa também uma pequena tristeza, e a gota que sai dela é uma bolha de muco muito conhecida nos mangás e animes. A Unicode chama este emoji de “Sleepy Face” (“cara sonolenta”).

5. Emoji de espanto ou grito

É o emoji de uma pessoa gritando com expressão de horror e as mãos nas bochechas. Ele foi inspirado no quadro de Munch. Assim, a página da Emojipedia inclui o nome do artista nas etiquetas para localizar o ícone.

