Homem é morto a pauladas após briga com irmão em Goiânia: “já nos desentendíamos faz tempo”

Antes de morrer, vítima chegou a golpear o suspeito várias vezes com uma faca

Thiago Alonso - 05 de fevereiro de 2025

Suspeito ficou bastante ferido após ser esfaqueado pela vítima. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 41 anos, foi morto pelo próprio irmão após uma discussão, na madrugada desta quarta-feira (05), na Vila João Vaz, região Oeste de Goiânia.

Na ocasião, o suspeito, de 47 anos, tinha acabado de chegar em casa quando se deparou com o irmão com uma faca na mão. Assim, eles iniciaram uma discussão, momento em que a vítima avançou contra o parente.

A situação se acalorou quando a vítima, tentando matá-lo, desferiu três golpes com a faca. Assustado, o suspeito então pegou um pedaço de pau, a fim de revidar a agressão.

Populares então acionaram a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao endereço em conjunto com o Corpo de Bombeiros, encontrando a vítima caída no chão. Os socorristas logo confirmaram o óbito do homem, que apresentava uma série de perfurações na cabeça.

Além disso, as autoridades constataram que o suspeito também estava no local, sendo que ele também contava com perfurações pelo corpo, sendo algumas no rosto, pernas e um grave ferimento nas costas.

Quando questionado sobre o ocorrido, ele confirmou a autoria do crime, relatando já ter tido atritos com o irmão há tempos e que, no passado, já houve uma situação envolvendo esfaqueamento entre os dois.

Diante dessas informações e dos graves ferimentos que o suspeito apresentava, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde recebeu atendimento e foi liberado em seguida.

Já sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), o homem foi autuado pelo crime de agressão e homicídio simples, sendo preso em flagrante.

