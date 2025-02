Os 5 apps que mais ajudam a monitorar gastos no dia a dia

Se você perdeu as rédeas da sua vida financeira ou quer organizar melhor seu orçamento, existem aplicativos que fazem esse trabalho por você

Pedro Ribeiro - 05 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Tima Miroshnichenko)

Controlar as finanças pode ser um desafio, mas, com a ajuda da tecnologia, ficou muito mais fácil monitorar gastos e manter tudo sob controle.

Se você já perdeu o fio da meada das suas despesas ou quer organizar melhor seu orçamento, existem aplicativos que fazem esse trabalho por você.

Eles ajudam a registrar receitas e despesas, criar metas e até sincronizar informações bancárias automaticamente.

Mas quais são os melhores apps para essa tarefa? Listamos abaixo cinco opções que podem transformar a sua relação com o dinheiro e tornar o planejamento financeiro mais simples e eficiente. Confira!

Os 5 apps que mais ajudam a monitorar gastos no dia a dia

1. Minhas Economias

O Minhas Economias é um dos apps mais completos para quem deseja monitorar gastos sem complicação. Ele permite a sincronização automática com contas bancárias, facilitando o acompanhamento do saldo e das transações do dia a dia.

Além disso, oferece extratos detalhados, categorização de despesas (alimentação, lazer, saúde etc.) e uma função interessante chamada “objetivos”, onde você pode definir metas para juntar dinheiro. Outro ponto positivo é a segurança, já que o login pode ser feito por biometria.

Disponível para Android e iOS.

2. Fortuno

Se você busca um app simples para monitorar gastos sem depender de sincronização bancária, o Fortuno pode ser uma boa alternativa. Ele oferece um painel intuitivo, onde é possível visualizar rapidamente todas as despesas e receitas cadastradas.

Outro diferencial são os alertas de contas a pagar e gráficos que mostram o balanço financeiro de maneira clara. Porém, o Fortuno está disponível apenas para Android.

3. Wallet

O Wallet é um excelente gestor de orçamento, permitindo que o usuário insira receitas, despesas e transferências manualmente.

Um dos seus pontos fortes é a visualização das informações em gráficos, facilitando a análise financeira.

O app também permite a criação de orçamentos e metas, além de gerar relatórios personalizados. A sincronização automática com bancos, no entanto, só está disponível na versão paga do aplicativo.

Disponível para Android e iOS.

4. Organizze

Se você prefere um controle financeiro mais simples, o Organizze pode ser uma ótima escolha. Ele permite cadastrar receitas, despesas e cartões de crédito manualmente, além de importar transações bancárias recebidas por SMS.

Porém, a maioria das funções está disponível apenas na versão paga e não há sincronização automática com contas bancárias. Mesmo assim, é uma boa opção para quem busca um sistema prático e eficiente.

Disponível para Android e iOS.

5. Mobills

O Mobills vai além do simples registro de receitas e despesas. Ele permite visualizar os gastos por categoria e oferece diversas calculadoras financeiras para planejamento, como simulações de juros, investimentos e até férias.

Outro destaque é a seção de artigos educativos sobre finanças pessoais, ideal para quem quer aprender mais sobre economia. Porém, algumas funcionalidades avançadas, como a exportação de relatórios e a sincronização automática com bancos, só estão disponíveis na versão paga.

Disponível para Android e iOS.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!