Pedro Ribeiro - 07 de fevereiro de 2025

(Foto: Divulgação/Cesan)

O castigo do monstro do verão chegou: o valor da conta de água!

O calor intenso faz com que as pessoas tomem mais banhos, lavem mais roupas, encham piscinas e usem mangueiras com mais frequência e, consequentemente, a conta fica mais alta.

Mas calma que não precisa ser assim!

Com algumas mudanças simples, você pode evitar desperdícios e manter sua conta de água sob controle, sem precisar derreter no calor.

Dicas para evitar surpresas na conta de água no verão

É natural que o consumo de água aumente nos dias mais quentes.

Afinal, quem resiste a um banho refrescante ou a um momento de lazer na piscina?

O problema é quando esse uso se torna exagerado.

Muitas vezes, você nem percebe que pequenas atitudes no dia a dia podem fazer toda a diferença na sua conta de água.

E o melhor: economizar não significa deixar de aproveitar o verão, mas sim usar a água de uma maneira mais inteligente.

Uma dica essencial é reduzir o tempo no banho.

No calor, é comum querer tomar mais banhos ao longo do dia, mas ficar longos minutos debaixo do chuveiro pode fazer a conta de água disparar.

Experimente cronometrar o tempo e fechar o registro enquanto se ensaboa.

Isso já reduz bastante o consumo sem comprometer a sensação de frescor.

Outra dica importante é evitar lavar calçadas e carros com a mangueira. Esse é um dos maiores desperdícios de água no verão.

Prefira usar um balde e um pano para a limpeza do carro. Para a calçada, uma vassoura pode ser suficiente para remover a sujeira.

Se precisar lavar, utilize um regador ou um balde, pois a economia será enorme.

Use máquinas de lavar roupas e louças com consciência também.

Sempre espere juntar uma quantidade suficiente para encher a máquina antes de ligar.

Assim, você aproveita melhor cada ciclo e evita desperdícios.

Outra boa ideia é reaproveitar a água da lavagem de roupas para limpar o quintal ou até mesmo para dar descarga.

Falando em descarga, verifique se há vazamentos no vaso sanitário, torneiras ou encanamentos.

Um simples vazamento pode representar litros e mais litros de água desperdiçada todos os dias.

Para testar, feche todas as torneiras e veja se o hidrômetro continua girando. Se sim, há algum vazamento que precisa ser corrigido.

