Graduação: estudantes ricos de Medicina são suspeitos de cometerem nova fraude

Realização do pré-requisito é um dos critérios para que bolsa seja mantida

Pedro Hara - 07 de fevereiro de 2025

Novo Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Anápolis segue investigando supostas fraudes de estudantes de Medicina beneficiários do programa Graduação, que oferece bolsa de estudos para alunos de baixa renda.

Além de verificar se o critério social estava sendo burlado, a Administração Municipal apura denúncias de que os beneficiários não estavam cumprindo horas de serviço comunitário.

A realização dessa assistência, é um pré-requisito obrigatório para que o estudante pudesse receber e manter o benefício.

“Os bolsistas também têm que cumprir a contraprestação, em que as horas são pagas em serviços (em suas determinadas áreas de formação) nas secretarias e órgãos municipais”, diz a descrição do programa no site da Prefeitura de Anápolis.

O caso segue sendo apurado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que deve acionar o Ministério Público de Goiás (MPGO) após o fim da auditoria no programa.