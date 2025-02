Com dívida milionária e denúncias de fraudes no curso de Medicina, programa Graduação pode ser descontinuado

Possibilidade foi levantada pelo prefeito Márcio Corrêa durante o programa Agora, do Portal 6 e Rádio 105.7 FM

Pedro Hara - 04 de fevereiro de 2025

Márcio Corrêa durante entrevista ao programa Agora. (Foto: Reprodução)

Após a Rápidas revelar uma dívida de aproximadamente R$ 10 milhões deixada pelo ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) no âmbito do programa Graduação, que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior em Anápolis, a iniciativa pode ser descontinuada.

A possibilidade foi levantada pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) durante a edição desta terça-feira (04) do programa Agora, do Portal 6 e Rádio 105.7 FM.

De acordo com Márcio, as irregularidades no repasse às instituições e as denúncias de fraude na concessão de bolsas para estudantes de Medicina serão discutidas ainda nesta semana, em reunião com o Ministério Público de Goiás (MPGO).

“Nós teremos uma reunião esta semana com o Ministério Público. A decisão é da gestão, mas precisamos construir isso discutindo com o Ministério Público, apresentando todas as questões, a falta de responsabilidade administrativa e a improbidade administrativa praticada pela gestão anterior, para que possamos definir um caminho e compreender como serão tomadas as decisões nos casos em que a gestão anterior não cumpriu suas obrigações, sobretudo com os compromissos financeiros”, pontuou o prefeito.