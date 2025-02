Forma como homem foi encontrado no bairro de Lourdes indica assassinato

Ao se deparar com a situação na residência onde o corpo estava, os policiais militares acionaram de imediato o Grupo de Investigação de Homicídios e a Polícia Científica

Samuel Leão - 08 de fevereiro de 2025

Casa onde o corpo de Emanuel Alves do Conde foi encontrado, no Bairro de Lourdes, em Anápolis. (Foto: Divulgação/ PMGO)

Foi identificado como Emanuel Alves do Monte Alencar, de idade não revelada, o corpo encontrado dentro de uma casa no bairro de Lourdes, em Anápolis. A descoberta ocorreu neste sábado (08) e está sendo tratada como um possível homicídio, já que a vítima foi achada enrolada em um tapete.

O Portal 6 apurou que a residência, que havia sido alugada há cerca de três meses, foi aberta pelos policiais após vizinhos relatarem um forte mau cheiro vindo do local.

Dentro do imóvel, os agentes se depararam com o corpo enrolado em um tapete, com diversas marcas de sangue espalhadas pela casa, indicando um assassinato.

A suspeita inicial é de que a vítima tenha sido morta há vários dias, uma vez que o cadáver já estava em estado avançado de decomposição.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e a Polícia Científica foram acionados para realizar a perícia e remoção do corpo.

O caso segue em apuração pela Polícia Civil (PC), que trabalha para esclarecer a motivação do crime e localizar o suspeito.