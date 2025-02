Técnica simples e prática para deixar o forno brilhando em apenas 5 minutos

Basta um produto que você, provavelmente, já tem em casa para deixar o forno brilhando

Ruan Monyel - 08 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Irmãs Madame)

Limpar o forno pode parecer uma missão difícil, especialmente quando há gordura acumulada e manchas difíceis de tirar.

No entanto, uma técnica simples e prática pode resolver isso em apenas 5 minutos, usando um produto que você, provavelmente, já tem em casa.

Assim, você economiza tempo e esforço, mas sem abrir mão da limpeza do equipamento. Ficou curioso? Leia até o fim e veja como fazer.

Manter o forno limpo é difícil, principalmente quando a gordura acumulada e os resíduos de alimentos grudam nas paredes e na grade e vidro.

Porém, existe uma técnica simples e prática que pode deixar o forno brilhando em apenas 5 minutos, sem precisar de produtos caros ou muito esforço.

O segredo está no uso de papel alumínio, um item que todo mundo tem na cozinha e que pode facilitar muito a limpeza desse eletrodoméstico.

A grande vantagem dessa técnica é que o papel alumínio age como um abrasivo leve, ajudando a remover sujeiras sem riscar ou danificar o forno.

Para começar, além do papel alumínio, você vai precisar de vinagre de álcool e detergente neutro para realizar a limpeza.

O primeiro passo é umedecer o interior do forno com um pouco de vinagre de álcool, ele ajuda a dissolver a gordura e facilita a remoção das sujeiras mais resistentes.

Em seguida, borrife detergente neutro nas áreas mais engorduradas e espere alguns segundos para que os produtos ajam.

Enquanto isso, amasse um pedaço de papel alumínio formando uma bolinha e use-a para esfregar as superfícies internas do forno.

O atrito do alumínio com o vinagre e o detergente remove a gordura e as manchas sem esforço, e assim, em 5 minutos o seu forno fica brilhando.

Se a sujeira estiver muito incrustada, basta deixar o forno levemente aquecido por 3 a 5 minutos antes de iniciar a limpeza, isso ajuda a amolecer ainda mais os resíduos.

Após esfregar, passe um pano úmido para remover o excesso de produto e finalize secando com um pano seco ou papel.

Agora você pode manter seu forno sempre limpo com um método fácil, econômico e eficiente.

