Prefeitura de Aparecida adota “tolerância zero’ contra perturbação do sossego; veja como denunciar

Bares e restaurantes estão sujeitos a autuações por irregularidades

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2025

Bares e restaurantes também estão sujeitos à fiscalização. (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia (SEMMA) intensificou as ações contra a perturbação do sossego no município, adotando uma política de “tolerância zero”, sendo este, inclusive, o nome da operação.

A iniciativa da administração municipal conta com o apoio da Polícia Militar (PM) e tem como intuito garantir mais tranquilidade para a população, como afirmou a secretária de Meio Ambiente, Pollyana Borges.

A população também pode auxiliar as autoridades, encaminhando as denúncias para o telefone (62) 98459-1661.

As fiscalizações ocorrerem em diversos bairros, com base em denúncias de moradores e em rondas em bares e estabelecimentos comerciais também estão sujeitos às autuações.

Todos os veículos autuados são encaminhados ao pátio da SEMMA. A pastainformou que a fiscalização será contínua para garantir o cumprimento das normas municipais.