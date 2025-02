Roberto Naves não deve estar entre os ex-prefeitos cotados a integrar governo Caiado

Cotado para assumir a Codego, ex-prefeito de Anápolis não está nos planos do governador

Pedro Hara - 09 de fevereiro de 2025

Prefeito Roberto Naves deixou dívidas que foram descobertas por gestão de Márcio Corrêa. (Foto: Divulgação)

Ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos) não deve integrar a minirreforma no secretariado que será feita pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

Antes cotado para assumir a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Roberto não é ventilado para ser titular de nenhuma pasta.

Os favoritos para integrarem o secretariado são o ex-prefeito de Catalão, Adib Elias (MDB), o ex-prefeito de Goianira, Carlão da Fox (UB), e o ex-prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves (UB).

Adib assumiria a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), atualmente comandada por Pedro Salles, que acumula a função junto com a titularidade da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (Goinfra).

Carlão da Fox assumiria a presidência do Ceasa, no lugar de Fião de Castro, pai do prefeito de Goianésia, Renato de Castro (UB), que pediu demissão para acompanhar a gestão do filho.

Por fim, Haroldo Naves está cotado para assumir a Agência de Comunicação (Agecom), no lugar de Reginaldo Júnior.