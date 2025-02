Deputada goiana apresenta projeto para tornar obrigatória exibição do filme Ainda Estou Aqui em sala de aula

Projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados e prevê que atividades relacionadas ao filme sejam aplicadas por professores

Pedro Hara - 10 de fevereiro de 2025

Filme retrata a história de Eunice Paiva e os filhos após sequestro do marido, Rubens Paiva. (Foto: Divulgação/Sony Picture)

Indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro, Ainda Estou Aqui pode ser exibido nas salas de aula de Ensino Médio de escolas públicas e privadas do Brasil, pelo menos uma vez ao ano.

A iniciativa é da deputada federal goiana Adriana Accorsi (PT), que apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para tornar obrigatória a exibição.

Após o filme, atividades pedagógicas relacionadas ao filme devem ser realizadas pelos professores.

Na justificativa, Accorsi aponta que “a exibição do filme no ambiente escolar contribuirá para o fortalecimento do pensamento crítico e da consciência social dos estudantes”.