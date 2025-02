Veículo ‘diferentão’ impressiona e chama atenção pelas ruas de Goiânia

Tonalidade muda de acordo com o ângulo de visão e pela luz

Paulo Martins - 11 de fevereiro de 2025

Veículo furta-cor rouba cena no trânsito da capital goiana. (Foto: Reprodução / @Dudyka__)

Um veículo com pintura furta-cor roubou a cena em diversas ruas de Goiânia, chamando a atenção de olhares curiosos por onde passa. O motivo da admiração é que a tonalidade do veículo muda de acordo com o ângulo de visão ou mesmo incidência da luz.

Uma internauta que estava dirigindo pelas ruas da capital goiana se deparou com a cena e se surpreendeu com o carro, decidiu gravar um vídeo que circula nas redes sociais.

A motorista, ainda, questiona a escolha ousada do dono.

O brilho incomum e a dificuldade de definir uma cor única, fazem com que o veículo se torne impossível de passar despercebido. No X antigo Twitter, o conteúdo já conta com mais de 240 mil visualizações.

