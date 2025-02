Anapolina cujo celular explodiu dentro do bolso vai à Globo dar detalhes do caso: ‘estrago maior na pele que na calça’

A jovem de Anápolis, de 18 anos, que passou por momentos de tensão ao portar no bolso traseiro da calça um celular que explodiu no último sábado (08), detalhou ao Programa Encontro, da Rede Globo, nesta quarta-feira (12), o que viveu naquele dia fatídico.

“Sofri queimaduras de primeiro e segundo grau na região do dorso, glúteo, pulso, antebraço, nas mãos”, resumiu Stella Borralho sobre os ferimentos, dizendo que tudo foi no susto em tentar se livrar daquela situação.

Sobre o ocorrido, ela negou ter sentido uma indicação de que o aparelho estaria superaquecendo. “Eu simplesmente só percebi que era o meu celular pegando fogo, no momento que eu vi o Matheus (namorado) apalpando na intenção de apagar”, contou.

Ela disse que imaginou que aquilo não era com ela. “A minha primeira reação foi sair de perto. Foi nesse momento, em que ele veio pra cima, que eu vi que era o meu celular”. Assim, saiu desesperadamente na intenção de tirar a calça, conforme as imagens demonstram.

A partir disso, ela narrou o socorro que recebeu. “Foi uma sensação horrível”. Na unidade de saúde, ela teve de passar por procedimento de raspagem. Quem deu suporte a ela, foi o namorado, que aparece nas imagens tentando livrar a namorada do fogo.

Falando também na entrevista, o jovem disse que ficou sem reação, mas que depois logo agiu. “Como ela correu, ficou muito difícil. Até eu chegar nela, para poder conter o fogo e tirar o celular do bolso dela, foi muito difícil”, citou.

Foi exibida no programa, inclusive, a calça que Stella usava no dia, que aparentemente ficou pouco avariada. “O estrago foi mais na pele. Fiquei impressionada”, disse. Já a camiseta que a jovem usava ficou mais danificada.

O detalhe ficou para o celular que teria explodido. A indicação no aparelho é que o fogo tenha partido da parte traseira inferior, região onde fica a bateria do aparelho que é da marca Motorola.

Não é comum, mas é possível acontecer

Um especialista em energia convidado pelo programa, disse que é bom “sempre ficar alerta”. “A bateria do celular é feita de lítio, que não pode ter contato com o ar atmosférico. Se houver esse contato, ele pega fogo”, explicou.

Por conta dessa condição, ele disse que é mais difícil de ser apagado. “Ele tá aceso por conta do oxigênio. Ele vai acabar quando acabar. Esse é o grande problema. Por isso, a gente precisa ficar de olho”, alertou.

“Apurar o que aconteceu”

Em nota enviada ao Portal G1, a Motorola disse que está em contato com a consumidora (Stella) para apurar os detalhes do ocorrido, dizendo que tem como prioridade a segurança dos seus consumidores.

Leia a íntegra:

A Motorola informa que já está em contato com a consumidora para apurar os detalhes do ocorrido e providenciar a análise técnica do aparelho, etapa indispensável para identificar a causa do incidente. A empresa tem como prioridade a segurança dos seus consumidores e reforça que todos os seus produtos são cuidadosamente projetados e fabricados com os mais altos padrões de excelência em qualidade, sendo submetidos a testes rigorosos para oferecer um desempenho seguro para o consumidor.