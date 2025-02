‘Mercado da construção civil em Anápolis vai bem, mas pode melhorar’, aponta presidente do Sinduscon

Sob a gestão Naves, Anápolis chegou a ser considerada inapta de receber o programa "Para ter onde morar"

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2025

(Foto: SINDUSCON Anápolis)

“Anápolis não tem oferta de casas pela Agehab“, afirmou Luiz Antônio Rosa, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário em Anápolis (Sinduscon) em entrevista ao programa “Agora”, veiculado pelo Portal 6 e rádio 105,7 FM, nesta quarta-feira (12).

Forte, a fala é um sintoma da falta de entrosamento entre o município e a autarquia goiana, situação que segundo Luiz deve melhorar na atual gestão do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Isso porque o déficit de pessoas e famílias que não têm moradia própria chega a 10 mil em Anápolis.

Apesar disso, para quem tem renda e pode optar pelo financiamento, o mercado continua dinâmico e com boas oportunidades. Prova disso é a oferta de condôminos verticais e horizontais em construção e previstos para sair do papel no município.

Luiz acredita que a taxa de juros chegue a 15% no Brasil e isso pode fazer com que os podem investir em patrimônio imobiliário acabe optando pelo rentismo.