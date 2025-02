Não é o garfo nem a faca – descubra qual é o talher mais usado no mundo

Esse utensílio é utilizado diariamente por bilhões de pessoas, sendo prático, econômico e cultural

Ruan Monyel - 12 de fevereiro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Site Cozinha Japonesa)

Quando pensamos em talheres, logo imaginamos o tradicional trio: garfo, faca e colher. Mas você sabia que nenhum deles é o mais utilizado no mundo?

Vivemos em um mundo culturalmente diverso e isso impacta diretamente no comportamento e maneiras de consumo.

Embora o garfo e a faca sejam comuns em muitas culturas ocidentais, o utensílio mais usado globalmente é outro e pode te surpreender.

Não é o garfo nem a faca – descubra qual é o talher mais usado no mundo

A verdade é que, ao redor do planeta, a forma como as pessoas comem varia muito de cultura para cultura, indo dos utensílios até as próprias mãos.

Mas quando analisamos os hábitos de uma grande parte da população mundial, fica evidente que um talher específico se destaca.

Esse utensílio é utilizado diariamente por bilhões de pessoas, sendo prático, econômico e, além de tudo, tem um design que já existe há milhares de anos.

Se você pensou nos hashis, acertou! Esse par de pequenos bastões é o talher mais utilizado no planeta, superando o garfo e a faca.

Eles fazem parte da cultura alimentar de diversos países, especialmente nos asiáticos como China, Japão, Coreia e Vietnã.

Estima-se que cerca de um terço da população mundial utilize hashis diariamente, tornando esse utensílio o mais popular do mundo.

Mas, por que os hashis estão no topo? A resposta é ampla, porém se resume a 3 pilares: tradição cultural, praticidade e hábito saudável.

O hashi é usado a mais de 3 mil anos nesses países, e seu uso dispensa a faca para cortar alimentos, além de controlar a velocidade de consumo e quantidade de comida.

Além de serem o talher mais usado no mundo, os hashis também são ecologicamente mais sustentáveis do que talheres de plástico descartáveis.

Embora algumas pessoas tenham dificuldades de manuseá-lo, vale a pena experimentar usá-los em casa e se surpreender com a praticidade.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real para você!