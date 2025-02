Creche do Daia volta a ser possibilidade, projeta Amilton Filho

Parlamentar revelou tratativas com a Companhia de Desenvolvimento de Goiás (Codego)

Samuel Leão - 13 de fevereiro de 2025

Entrada do DAIA, em Anápolis. (Foto: Leandro Vieira)

Compromisso de campanha, feito pelo deputado Amilton Filho (MDB) ainda em 2002, a creche do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) pode enfim sair do papel. E há um porquê.

Durante o programa Agora, do Portal 6 com a rádio 105.7 FM, o parlamentar revelou tratativas com a Companhia de Desenvolvimento de Goiás (Codego) para a concessão do terreno onde hoje é o Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec).

“Temos já o compromisso da Codego de ter uma área na entrada da plataforma, que é uma possibilidade, e a outra é se a gente conseguir Cotec, que funciona em um excelente prédio lá no Daia”, contou.

A iniciativa seria uma “mão-na-roda” tanto para os estudantes que frequentavam o prédio, que seria relocado para uma região mais central, quanto para as mamães trabalhadoras.

Ainda segundo ele, manobras até já teriam sido bem sucedidas, buscando direcionar fundos de emendas diretamente para a Codego, que mediaria o projeto.