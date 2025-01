Sem Zap da Prefeitura, Regulação de Anápolis está lotada e pacientes esperam horas para serem atendidos

Fila de espera se tornou tão grande que pessoas estão ficando do lado de fora do estabelecimento enquanto aguardam

Paulo Roberto Belém - 14 de janeiro de 2025

Complexo Regulador em Anápolis com altíssima demanda (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Quem está precisando marcar procedimentos que fogem da autonomia das unidades básicas de saúde em Anápolis está enfrentando muita dificuldade. Isto porque, sem a operação do Zap da Prefeitura, a busca está concentrada no Complexo Regulador da Secretaria de Saúde.

Acontece que a alta demanda tem tornado a espera complica e desanimadora. Na tarde desta terça-feira (14), a reportagem do Portal 6 percebeu o local totalmente lotado, inclusive com pessoas esperando do lado de fora da sala de atendimento.

Foi embora

É o caso de Célia Regina Calegari, que está com o pai de 91 anos à espera de uma vaga para realizar fisioterapia. Ela buscou a Regulação para saber do andamento do pedido, mas com mais de 70 pessoas à frente, não pôde esperar.

“Pegar o encaminhamento no postinho foi tranquilo, mas desde 04 de dezembro do ano passado, parou o processo. Ninguém me liga”, afirmou ela, ao ir embora sem saber da informação desejada.

Longa espera

Outra usuária que buscou a Regulação nesta tarde, que não quis se identificar, relatou ter esperado duas horas para ter uma simples informação. “Cheguei por volta do meio-dia. Esse tempo todo só para ter uma informação”, disse.

A informação, no caso dela, é sobre uma consulta em angiologia. “Está regulado desde o ano passado e não consigo ser atendida. Hoje só me disseram que preciso esperar o tal contato para marcar”, contou.

Zap inoperante

As duas situações poderiam ser checadas pelo Zap da Prefeitura, caso o serviço estivesse em funcionamento. Na última sexta-feira (10), a Prefeitura chegou a dizer que o sistema teria voltado à ativa, mas a realidade desta terça-feira (14) é outra.

Consultando a plataforma, uma mensagem cita que o atendimento “está em processo de avaliação e reformulação, realizando atendimento parcial”, indicando que para consulta com especialista, seria necessário procurar a Regulação presencialmente, justamente o que fizeram as pessoas ouvidas pela reportagem.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis para saber de alguma medida emergencial para sanar o problema, mas até o fechamento da matéria não houve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.