Bombeiros são acionados após carga de caminhão pegar fogo na BR-060, em Anápolis

Durante a operação, corporação precisou do auxílio de duas viaturas, de modo que as chamas não se alastrassem mais

Thiago Alonso - 15 de fevereiro de 2025

Incêndio precisou ser contido pelos bombeiros. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado (15), após um incêndio se iniciar na carga de um caminhão. O caso ocorreu na BR-060, trecho do perímetro urbano de Anápolis.

No local, a corporação contou com auxílio de duas viaturas, que ficaram responsáveis por extinguir as chamas, de forma que o fogo não se alastrasse para além da mercadoria.

Por conta disso, o rescaldo foi realizado rapidamente e o veículo não teve maiores perdas, inclusive salvando parte da carga.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante o incidente e o caminhão logo foi entregue de volta ao motorista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) então assumiu a ocorrência, dando prosseguimentos aos trâmites acerca do incidente.

