Avião cai em aeroporto de Toronto, no Canadá

Filmagem mostra bombeiros jogando água na aeronave, que está de barriga para cima

Folhapress - 17 de fevereiro de 2025

Registros nas redes sociais mostram avião de cabeça para baixo (Foto: Reprodução/X)

THIAGO BOMFIM, SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um avião da Delta Airlines caiu no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, no Canadá. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos, mas bombeiros e paramédicos estão no local.

Passageiro publicou vídeo após sair de avião. A filmagem mostra bombeiros jogando água na aeronave, que está de barriga para cima. “Acabamos de pousar. Nosso avião caiu. Está de cabeça para baixo […] A maioria das pessoas está bem”, diz o passageiro John Nelson em vídeo publicado no Facebook.

Aeroporto afirma que acidente ocorreu durante pouso de avião. Em publicação no X (antigo Twitter), o Aeroporto Internacional Pearson publicou: “Equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e tripulantes foram contabilizados”.