Trecho da GO-060 entre Trindade e Goiânia é interditado para reconstrução do asfalto; veja desvios e prazos

Investimento total será de R$ 66 milhões para restauração de 32 km entre os municípios

Ícaro Gonçalves - 06 de abril de 2026

Trecho da GO-060, também conhecida como Rodovia dos Romeiros. (Foto: Divulgação/ Goinfra)

Motoristas que trafegam diariamente pela GO-060, sentido Trindade – Goiânia, devem redobrar a atenção. Isso porque a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) interditou um trecho de 5 km da rodovia para as obras de reconstrução do asfalto.

Segundo o órgão, as obras devem ocorrer por etapas, com bloqueios parciais de 5 km por vez. Nesta primeira fase, o bloqueio ocorre entre os quilômetros 14,40 a 9,72, de quem vem de Trindade para a capital. Conforme o cronograma, o bloqueio deve seguir até o próximo sábado (11).

Durante os trabalhos, o tráfego será desviado para a pista contrária. Para quem preferir, há também a opção de desvio pela GO-469.

Devido ao alto fluxo de veículos que circulam pela rodovia, a Goinfra orienta que os condutores dirijam com limite de 40 km/h nos trechos sob manutenção, mantendo distância segura.

De acordo com o cronograma inicial, as obras seguem até o dia 25 de abril. O próximo trecho será do km 11,66 até o km 6,16, entre os dias 05 e 15 de abril. No dia 09, outra equipe inicia a reconstrução do asfalto no trecho do km 9,72 ao km 5,32, com obras até 18 de abril.

A penúltima etapa começa no dia 13, com bloqueio do km 6,16 ao km 3,00, indo até 21 de abril. Por fim, a última etapa será de 15 a 25 de abril, com obras no trecho do km 5,32 ao km 0,00.

Investimento no asfalto

Segundo o Governo de Goiás, o investimento total para a restauração de 32 quilômetros de pavimento será de R$ 66,1 milhões.

Os serviços incluem fresagem, reciclagem, imprimação, aplicação de TSD (Tratamento Superficial Duplo), duas camadas de concreto betuminoso usinado a quente, além de melhorias em drenagem e sinalização viária.

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