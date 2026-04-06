O erro que está fazendo sua geladeira não funcionar direito, segundo técnico

Falha comum em geladeiras frost free pode ter causa simples e solução rápida, sem necessidade de gastar com assistência técnica

Gabriel Dias - 06 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Nem sempre uma geladeira que para de gelar na parte de baixo está com defeito grave. Apesar do susto inicial, o problema pode ter origem em um detalhe pouco percebido — e, melhor ainda, fácil de resolver em casa.

Em muitos casos, o funcionamento parcial do eletrodoméstico engana: enquanto o freezer segue ativo, a parte inferior perde eficiência.

Esse cenário, comum em modelos frost free, costuma levantar suspeitas sobre o gás refrigerante, mas a explicação pode ser bem diferente.

Entupimento pode impedir a circulação do frio

Ao contrário do que muita gente acredita, o gás da geladeira não acaba com o tempo. Quando há falha apenas na parte inferior, o mais provável é um bloqueio no sistema de drenagem.

Esse sistema é responsável por eliminar a água do degelo automático. Quando o dreno entope, o gelo se acumula e impede a passagem do ar frio para a parte de baixo, comprometendo o funcionamento.

Um sinal importante é o reservatório traseiro seco, que indica que a água não está escoando corretamente.

Solução prática pode ser feita em casa

A boa notícia é que o problema pode ser resolvido sem assistência técnica. Com um cabo fino ou arame, é possível desobstruir o dreno de forma simples.

Basta localizar o orifício interno da geladeira, geralmente na parte traseira, e inserir o cabo com movimentos leves para liberar a passagem. Em seguida, a água volta a circular normalmente.

Após o procedimento, o ideal é aguardar algumas horas para verificar a melhora. Em muitos casos, o funcionamento da geladeira é restabelecido rapidamente.

Com esse cuidado simples, é possível evitar gastos desnecessários e prolongar a vida útil do aparelho — além de garantir que os alimentos sejam conservados corretamente.

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