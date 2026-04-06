Morte de padre que fez história em Anápolis gera comoção entre fiéis

Padre Oscar Vasconcelos faleceu na manhã de domingo (05), pouco antes de celebrar a Santa Missa de Páscoa

Ícaro Gonçalves - 06 de abril de 2026

Padre Oscar Vasconcelos de Souza Filho faleceu aos 72 anos (Fotos: Reprodução/Redes sociais e Reprodução/TripAdvisor)

A comunidade católica de Anápolis iniciou a semana em luto após a notícia da morte do padre Oscar Vasconcelos de Souza Filho, aos 72 anos.

Padre Oscar, que já teve passagem pela Diocese de Anápolis, faleceu na manhã de domingo (05), pouco antes de celebrar a Santa Missa no município de Cubatão (SP).

Ele foi vítima de um infarto agudo, em decorrência da hipertensão arterial sistêmica. O padre chegou a ser encaminhado para o Pronto-Socorro de Humaitá, em São Vicente, mas não resistiu, conforme informações da Rádio São Francisco.

Pelas redes sociais, a Diocese de Anápolis lamentou a morte e se solidarizou com os familiares e amigos.

“A Diocese de Anápolis eleva a Deus ação de graças por sua vida e vocação, confiando-o à misericórdia divina. Unidos na esperança da ressurreição, rezemos por sua alma: ‘Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e brilhe para ele a vossa luz'”, disse.

Nas redes sociais, os fiéis se comoveram com a partida do padre e relembraram sua trajetória.

“Um sacerdote santo que muito nos ensinou. Sempre com muita humildade, paciência, amor e sabedoria! Descanse em paz”, comentou uma.

“Aprendi muito com ele, fez parte da minha evangelização na infância e no início da adolescência. Com certeza uma grande perca para nós , mas felicidade no céu. Que Deus lhe dê um bom lugar e o consolo aos familiares”, afirmou outra.

História em Anápolis

Como narra a própria Diocese, padre Oscar marcou a história da Igreja Católica em Anápolis, com ministério caracterizado pela fidelidade, zelo e espírito de serviço.

Ele atuou em diversas frentes, com destaque para a função de diretor espiritual do Seminário Diocesano. Nesse papel, contribuiu para a formação de gerações de sacerdotes com sabedoria e testemunho.

O sacerdote também foi pároco em várias comunidades, incluindo as paróquias São Francisco de Assis, São Cristóvão e Nossa Senhora do Rosário, em Pirenópolis. Serviu ainda nas paróquias Nossa Senhora da Abadia, em Anápolis, e São Sebastião, em Ouro Verde.

Em cada comunidade por onde passou, a atuação do padre foi reconhecida pela proximidade com os fiéis e pelo compromisso com a missão da Igreja.

Além do trabalho pastoral, desempenhou funções administrativas relevantes na Diocese. Atuou como ecônomo do Seminário e da Cúria Diocesana, colaborando na manutenção das estruturas e atividades institucionais.

Após anos de serviço à Diocese de Anápolis, retornou em 2018 à Diocese de Santos. Lá, deu continuidade ao seu ministério sacerdotal até os últimos anos de vida.

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