Segunda edição da Marcha da Maconha já tem data para acontecer em Anápolis

Evento contará com a participação de artistas renomados no meio e também um concurso de fantasia com prêmio no valor de R$ 500 em tattoos

Davi Galvão Davi Galvão -
Registro da primeira Marcha da Maconha. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)
Registro da primeira Marcha da Maconha. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Está marcado para o dia 20 de abril a segunda edição da Marcha da Maconha de Anápolis. A concentração deve começar por volta das 19h, na Praça Emanuel, com uma batalha de rimas dando início ao evento.

É durante este momento que haverá a confecção dos cartazes, com os participantes partindo da praça em direção à Avenida Goiás, por baixo do viaduto, caminhando por um pequeno trecho da Avenida Brasil e encerrando a caminhada ao fundo do Teatro Municipal.

Se encarregando da animação e condução do cortejo, estarão o Baque Sativa e o Baque Trinca Ferro.

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Ao chegar no Teatro, Diego Stucchi e Ras Kadhu Qdus estarão a frente da parte artística e musical.

Ainda haverá um concurso de fantasias com o prêmio sendo uma tattoo no valor de R$ 500 do Studio Mandalla.

O evento ocorre com o aval da Prefeitura e demais autoridades, incluindo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM) e Juizado de Menores.

A organização do evento também revelou ao Portal 6 que a data foi escolhida à dedo, sendo uma alusão a combinação do número 4 (mês de abril) e o dia 20, uma vez que “4:20” é conhecido mundialmente como o horário de se “acender o verde”.

Primeira edição

A primeira edição da Marcha da Maconha em Anápolis aconteceu no dia 26 de junho de 2025, sob o lema “maconha é saúde, maconha é direito“.

À época, Derick Carnielo Rezende, um dos organizadores da marcha, ressaltou, durante a realização, que o movimento não é organizado em prol do fumo, mas por políticas públicas.

“Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de bem-estar, estamos falando da dignidade da pessoa – o que é protegido e resguardado pela nossa Constituição“, afirmou.

Ele também considerou o ato uma articulação civil pacífica, que reuniu coletivos e pessoas diferentes, sentindo-se honrado por isso.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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