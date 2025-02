Motorista bate em ônibus da Urban e abandona carro com medo de ir para cadeia, em Anápolis

Carro foi recolhido para pátio da PM por não comparecimento do proprietário durante a ocorrência

Thiago Alonso - 17 de fevereiro de 2025

Ônibus da Urban foi danificado com o acidente. (Foto: Reprodução)

Um motorista supostamente bêbado colidiu contra um ônibus da Urban na manhã desta segunda-feira (17), enquanto trafegava pela Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis.

O condutor do transporte público transitava pela via, próximo à antiga pecuária, quando, ao parar no ponto de ônibus e dar seta para continuar o trajeto, acabou sentindo a pancada na lateral do veículo.

Assim, ao perceber que se tratava de um acidente, ele desceu do ônibus e tentou conversar com o outro motorista, mas logo percebeu que ele apresentava forte odor de álcool.

Durante o diálogo, o funcionário da Urban afirmou que iria acionar a polícia, momento em que o homem saiu correndo, fugindo do local e abandonando o carro.

Chegando ao endereço, a Polícia Militar (PM) constatou o ocorrido, verificando que o veículo havia sido danificado com o impacto, com a roda direita amassada e o pneu furado.

Além disso, na parte interna do automóvel os militares encontraram um copo de cerveja cheio, em meio a um forte odor de bebida alcoólica.

Devido ao não comparecimento do proprietário, o carro então foi empurrado para a lateral da via, que é conhecida pelo intenso trânsito, e posteriormente recolhido para um pátio da PM.

Agora, o caso deve ser encaminhado às autoridades competentes, que darão continuidade ao inquérito acerca do ocorrido.

