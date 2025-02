Ovos e cortes de carne têm disparada nos preços; saiba onde comprar mais barato em Anápolis

Alguns produtos podem ser encontrados por quase metade do preço em alguns estabelecimentos

Natália Sezil - 18 de fevereiro de 2025

Procon Anápolis visitou seis estabelecimentos para pesquisar preço de ovos e carnes. (Foto: Divulgação)

A disparada do preço dos ovos em todo o Brasil tem tornado cada vez mais importante uma atitude tomada pelos brasileiros na hora de ir às compras: pesquisar os preços. Isso porque as altas são acompanhadas pela grande variação entre estabelecimentos – e, em Anápolis, esse cenário não é diferente.

Diante disso, o Procon Anápolis visitou três supermercados e três casas de carne entre os dias 10 e 13 de fevereiro, e divulgou em quais comércios cada corte de carne e bandeja de ovos está mais barato.

De acordo com o relatório, a melhor opção na procura pelos ovos é o Supermercado Floresta, no bairro Maracanã. Cartelas de 12 ou 30 unidades, tanto de ovos brancos, quanto vermelhos, têm preços menores no estabelecimento.

A pesquisa se faz ainda mais importante, quanto ao item, na cartela de 30 ovos vermelhos, que mostra a maior variação: 44%.

No caso das carnes, os preços se mostram divididos. Dos 25 cortes pesquisados, 14 são mais baratos nas casas de carne, enquanto 11 têm melhores preços nos supermercados. As maiores oscilações são no quilo da fraldinha (90%) e da coxa e sobrecoxa (89%).

Alguns cortes têm valores mais baixos no Carrefour, na Avenida Brasil Norte. É o caso do acém sem osso, do contrafilé e da costelinha de porco.

Já outros estão mais baratos no supermercado Floresta: a alcatra, costela bovina, coxão mole, maminha, paleta, patinho e picanha. A panceta tem melhor preço no Atende Mais, no bairro Jardim Gonçalves.

Outros cortes são encontrados mais baratos em casas de carnes. Nesse sentido, a melhor opção para músculo e linguiça fina de frango é o Maracanã Empório.

Já a Casa de Carne Avenida I, na Av. 24 de agosto, tem os preços mais baratos de costela bovina, coxão duro, filé mignom, fraldinha, lagarto, lombo de porco, pernil sem osso, frango inteiro, coxinha da asa, coxa e sobrecoxa, linguiça toscana de frango, e linguiça fina de frango.

É importante ressaltar que o relatório divulgado pelo Procon reflete apenas o cenário pesquisado pelo órgão durante o levantamento, limitando-se aos estabelecimentos visitados, de forma que outros comércios podem apresentar valores menores.