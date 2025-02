Policial militar de Goiânia é atingido por três tiros ao tentar defender namorada do ex-marido

Quando notou a presença do profissional de segurança, o autor sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vitima

Paulino Henjengo - 18 de fevereiro de 2025

PM é baleado pelo ex-marido (Foto: Reprodução).

Um policial militar foi baleado por tentar defender a namorada das agressões do ex-marido. O caso ocorreu na Avenida Lúcio Rebelo, região Noroeste de Goiânia.

Na noite do último domingo (16), um casal estava discutindo questões conjugais em plena via pública, em veículos diferentes – quando o policial de 34 anos, que é atual namorado da mulher, apareceu no local.

Ao notar a presença do policial militar a paisana, o ex-marido se afastou alguns metros, sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima, que foi atingida três vezes.

Imagens revelam a dinâmica da discussão e o momento em que o motorista joga o carro na frente e depois da uma marcha à ré, impedindo a vítima de sair. Inclusive, é possível ouvir os diversos tiros.

O autor do crime fugiu logo em seguida, enquanto a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas, quando chegaram ao local da ocorrência, nenhum dos envolvidos no episódio estava presente.

O criminoso foi capturado e apresentado às autoridades policiais para as providências cabíveis.