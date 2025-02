Motorista de aplicativo se complica após esquecer aba suspeita aberta no carro

Passageiro embarca no veículo para começar a viagem, mas se depara com um detalhe inesperado que gerou humor e revolta

Magno Oliver - 20 de fevereiro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram/Choquei)

Um motorista de aplicativo viveu uma situação constrangedora depois que esqueceu uma aba suspeita aberta no celular antes de começar a trabalhar.

Dessa forma, o que parecia ser um dia simples de corridas comuns, acabou se tornando uma situação desconfortável depois do que o cliente percebeu o que estava na tela do aparelho.

A postagem foi parar no Instagram da @Choquei e os internautas encheram os comentários de reações sobre o motorista de aplicativo.

O incidente ocorreu em um dia movimentado e o passageiro acabou percebendo que a aba do site de conteúdo adulto Xvídeos estava aberta em segundo plano na tela do dispositivo.

O motorista, que preferiu não ser identificado, não percebeu o que estava acontecendo e o cliente resolveu registar e postar o ocorrido nas redes sociais.

Segundo relatos do passageiro, ele ficou inicialmente surpreso e até desconfortável com a situação. Na legenda, o passageiro disse: “A desgraça do Uber esqueceu o Xvídeos aberto no celular, véi”.

A situação gerou um desconforto enorme para o passageiro em olhar para frente e perceber o pequeno detalhe na tela.

Nos comentários da publicação, seguidores expressaram suas opiniões e reações ao que aconteceu.

“Eu teria medo de embarcar com ele, só isso. Eu sairia na hora do carro”, disse uma seguidora.

“Ué, normal, toda pessoa acessa os vídeos! Homens e mulheres sem exceções”, rebateu outra internauta.

A imagem viralizou nas redes sociais, mas não se sabe se o passageiro seguiu viagem normalmente e o motorista não percebeu a aba em aberto, ou se o passageiro avisou o motorista e ele fechou a aba fechada para evitar mais constrangimentos.

