Último dia de inscrições para processo seletivo com 220 vagas em prefeitura de município goiano

Oportunidades são para diferentes níveis de formação, em diversas áreas de atuação

Natália Sezil - 20 de fevereiro de 2025

Concurso público com vagas abertas. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Encerram-se, nesta sexta-feira (21), as inscrições para um processo seletivo realizado pela Prefeitura de São Miguel do Araguaia, no Oeste goiano. Ao todo, são 220 vagas distribuídas em diversas áreas de atuação.

As inscrições são online e gratuitas, e interessados devem se candidatar pelo site da banca examinadora. O processo seletivo é composto por duas etapas: prova de títulos, classificatória e eliminatória, e entrevista, que é presencial e tem caráter classificatório.

Podem se inscrever profissionais que tenham formação no Ensino Fundamental, Médio e Superior. Os contratados devem cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.569,30 a R$ 4.324,32.

As vagas têm caráter temporário. O contrato de trabalho terá prazo estabelecido de acordo com a demanda, com prazo de até um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

As vagas abertas pela Prefeitura têm lotação em CMEI’s da zona urbana, escolas municipais, e diversas secretarias: de Saúde, Assistência Social, Infraestrutura e Planejamento Urbano, Meio Ambiente, e Educação, Cultura e Esporte.

A descrição das atribuições de cada cargo, requisitos, cronograma e outros detalhes podem ser lidos no edital, que consta no local de inscrições.